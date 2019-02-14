网媒：中国知网去年毛利率为近60%

有中国网媒今天（14日）指出，因翟天临事件而曝红的中国知网，上市公司同方股份旗下利润率最高的赚钱公司，去年的毛利率为近60%。

据中国财经网报道，中国知网，即CNKI工程，是以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建设项目，由清华大学、清华同方在1999年6月发起，是中国最大的中文信息知识服务提供商。

根据知网发布的最新数据， CNKI所发布的《中国知识资源总库》，覆盖了学术期刊、专利、国内外标准、科技成果、报纸、年鉴、优秀博硕士学位论文、会议论文、国际文献等丰富信息资源，文献总量超过2亿篇，每日更新约1万条，为全球最大的中文数据库，准确地反映了科技、经济、政治、社会各方面的发展动态与研究成果。

此外，CNKI在《中国知识资源总库》的基础上设立行业特色数据库，在烟草、农业、化工、医药、生物、开发区等特色领域具有极高地应用价值，目前已经向海内外3万多个政府、高校、科研、医院、企业、中小学等机构4000万人提供情报服务。

与此同时，知网还在积极挖掘中国政府信息化管理方面业务，凭借《政务管理监测与决策支持系统》斩获2018中国政府信息化产品技术创新奖；并在中国信息协会主办、国家信息中心指导并支持、北京中工信推信息技术中心承办的“2018互联网+政务服务大会”中，同方知网的“知识型政府一体化大数据应用方案”荣获“2017—2018年度互联网+政务服务优秀解决方案”殊荣。

根据同方股份2018年半年报显示，知网上半年营收超过5亿，毛利率58.83%。如此高昂的利润，在各个行业都属于非常少见的情况。

报道称，从知网的发展历程来看，少不了国家在背后的大力支持。

1996年12月24日，由清华大学主办的《中国学术期刊(光盘版)》创刊仪式在北京人民大会堂举行，共有来自国家和政府有关部门的领导及学术界、期刊、图书情报界、信息产业界的六百多名代表出席了会议。

1998年，中国学术期刊(光盘版)电子杂志社(以下简称“电子杂志社”)正式成立，中国学术期刊标准化系统工程全面启动。从此，“中国知网”的内容建设由电子杂志社承担，技术与服务由同方知网承担。

在2014年，中国学术期刊(光盘版)电子杂志社有限公司企业类型由全民所有制变更为法人独资企业，实际控股股东仍是清华大学。但是，变更之后，知网开启涨价模式，持续多年引发争议。

有行业人士评价说：“知网的优势就是掌握了核心的版权资源，或者把绝大部分期刊的版权资源都买断了。中国知网如果没有理由或者理由不充分地不断涨价，有可能会涉及滥用市场支配地位的问题。”

尽管将知识版权资源聚合在一起的平台并非只有知网一家，还有万方、维普、超星等文献数据库检索平台，但国家政策支持加之清华同方的雄厚实力，造就了知网在文献数据检索市场中的领先地位。

从用户体现来看，普遍认为，CNKI比维普的库更全面，尤其是独有的硕士博士论文数据库；CNKI的引文数据也更好。维普的高级检索比CNKI好，可以自由筛选期刊等级、EI、核心等等。报道称，在事实上，知网已经陷入过垄断嫌疑风波。