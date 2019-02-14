吴敦义：未来国民党执政 将洽签两岸和平协议

国民党主席吴敦义今天（14日）接受广播节目专访时，被问及如果国民党重返执政，未来是否应与中国大陆签署终极版的和平协议，他表示，依照两岸人民关系条例规定，只有政府或政府授权的机构才有权力签署协议，如果未来国民党执政，经过两岸折冲，国民党执政的政府就有权力依照两岸人民关系条例与对岸洽签两岸和平协议。

据台湾《自由时报》报道，此外，主持人还问到是否应该恢复“国统纲领”，吴敦义回应，“国统纲领”并没有废掉，“那只是现在当局闭口不谈”，“国统纲领”还在那儿，“原创者”前总统李登辉也还在，“谁有资格废掉？只是闭而不谈。”

对于国民党的两岸政策是否需要调整，吴敦义表示，“基本纲领”不能移动，“九二共识、一中各表”是当年坚定的共识，维持两岸多年和平稳定发展，有人也讲，这是两岸的“定海神针”，如果没有一九九二年的共识，不可能开启两岸和平稳定发展。

他还朗读自己改写的毛泽东“沁园春．雪”的诗词，“两岸如此多娇，引无数英雄竞折腰，惟反攻大陆已成历史，解放台湾又嫌霸道，一国两制、或统或独，都为台海掀波涛。俱往矣，数当前明路，和平最好。”

吴敦义还说，现在反攻大陆行吗？“一国两制”我们愿意承受吗？现在两岸已经成熟到统的情况了吗？而台独只会为台海掀波涛，这些路现在都不成熟，过去李登辉筹组“国统会”，制订“国统纲领”，还修宪增订宪法增修条文，明文因应国家统一前，那就是以“终极统一”为基本目标。