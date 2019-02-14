翟天临真实高考成绩被扒 疑似远低一本线

坊间盛传陷入学术不端等问题的中国艺人翟天临在高考得580分。不过，有网民昨天（13日）指真实成绩极大可能是300多分，翟天临并非“学霸”。

据中国新浪网报道，有网民在2007年的山东现代教育艺术类指导专刊中找到了北京电影学院2006年在山东的录取分数线。哪一年，北影当年在山东招生两人，文化成绩分别是402和348分。

而对比2006年北京电影学院在山东录取学生的数据，2006年表演系在山东招了两个学生：翟天临和马晓灿，说明翟天临的高考分数就是348和402其中一个，也就是说，所谓的“高考分数580分”是假的。

翟天临曾说：“我高考超过一本线，但是我数学才19分，我小三门能力非常强，基本上快满分了。”

他也说：“2006年在青岛参加高考，文综三门270多分，临近满分，数学19分，还过了2006年一本线。”

有网友查出，山东省2006年普通文科一本线568分，表明他没过一本线。

不过，报道也指出，表演是艺考专业，录取参照的应该是艺术类分数线，而非普通文理科分数线。通过查阅，发现2006年山东高考艺术类本科填报志愿资格线为：艺术文280分。可见无论是402还是348，翟天临都可以说自己高考成绩超过一本线。

报道称，无论如何，以这样的成绩，数学19分，文综三门270多分，说明翟天临的语文和英语成绩总和只有59或113分，也实在称不上“学霸”。