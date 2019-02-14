中国1月大豆进口同比下滑13%

据路透社报道，中国海关周四公布的数据显示，中国1月大豆进口较上年同期下滑13%，因中国对美国进口大豆开征高额关税抑制采购。

中国海关总署公布的初步数据显示，中国1月买进738万吨大豆，低于去年同期的848万吨。1月进口较12月的572万吨增加29%。

中国为全球最大的大豆进口国，通常会在美国大豆上市后，于10月至1月间从美国进口所需的大部分大豆。

然而2018年中国对美国大豆的采购锐减，因中美双方贸易战开打并互征关税，买家避免购买美国大豆。海关总署并未在初步数据中公布进口大豆原产地。