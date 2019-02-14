中国外交部回应南中国海实施军事化言论：谁在搞军事化不言自明

中国外交部发言人华春莹今天（14日）对美国印太司令部司令戴维森发表有关中国在南中国海实施军事化的言论做出回应时指出，事实摆在这里，到底是谁在搞军事化不言自明。

据“外交部发言人办公室”微信公众号发布的消息，有记者在例行记者会上询问，戴维森称中国在南中国海实施军事化的行为将使美国考虑在该地区重新部署军事力量并设立军事基地，中方对此有何评论。

华春莹回应时说：“你提到的美国军方官员的有关言论，无非是为美在南（中国）海和亚太地区増加军事部署寻找借口。什么叫作中国“军事化”？想必大家还记得，就在前两天，美国两艘军舰还擅自闯入了中国南沙岛礁邻近海域。”

华春莹指出：“我们也可以对比一下中美在南海做什么。美方不远万里把先进舰机驶进南（中国）海，甚至还把先进战略性武器带到了南（中国）海。而自去年7月以来，中方在南沙群岛的海上救助中心已经完成了八起搜救任务，救助遇险人员15人、遇险船舶两艘，获救财产价值约人民币1200万元（约240万新元）。”

华春莹也称：“希望有关方面尊重中国和东盟（亚细安）国家维护南（中国）海地区和平稳定的积极意愿和努力，不要无事生非、兴风作浪，而应共同为南（中国）海地区和平稳定发挥建设性作用。”