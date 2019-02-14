【视频】任职三年没解决客运站周边问题 西安官员被问政节目主持人怒怼

（视频：互联网）

中国西安一名地方交通运输局长任职三年期间，客运站周边出现“黑车”“摩的”占道揽客问题没有解决，被当地媒体揭发。因此，他不但被问政节目主持人怒斥一番之外，今天（14日）还被令停职。

据北京头条政知圈报道，陕西高陵区群众向西安广播电视台问政节目《党风政风热线》反映，高陵区客运站周边长期存在“黑车”“摩的”占道揽客，影响大家出行。

1月28日，西安广电记者探访了群众所举报的高陵区客运站周边长期存在的乱象，随后记者向多个部门反映情况却都遭到推诿。较为讽刺的是，高陵区交通运输局就在高陵客运站斜对面。

2月11日，在西安广播电视台的直播问政节目中，主持人问西安市高陵区交通运输局长刘鹏武：“您的办公场所就在客运站对面，有没有发现记者调查中反映的问题？”

刘鹏武没有直接回复，并说：“为什么出现这么多黑车？黑车为什么会有市场？什么原因造成的？我们会做调研，之后拿出系统的整改办法。”

刘鹏武话音未落，主持人便立即打断他发问道：“三年了，这三个问题还需要重新调研吗？为什么有这么多黑车？为什么有人坐黑车？您应该早就心知肚明了，您不知道吗？”

面对主持人的追问，刘鹏武有点结巴：“……额……我知道……但是这个事……这个调研不是很详细，希望通过这个机会把力度加大，希望通过这个节目的曝光，把我们交通局的工作抓一下，从根上系统的解决这个问题……”

随后，主持人打断刘鹏武的发言并提出建议：“调研的重点应该在我们的内部！为什么管不好这么一个具体的问题！是不会管、不想管、还是不敢管？能力不足、态度不端正、还是有什么畏难情绪？这三个问题调研清楚了，前面的问题可能就迎刃而解了。”

刘鹏武昨天在接受媒体采访说，这次问政节目后，高陵区在对非法营运车辆进行整治的同时还将进行行业系统作风整顿。“11日到现在，我们局里出了二十多人，交警队出了十多个人，包括城市管理局出了十多个人进行联合执法。在城区、园区，先后查处了四辆黑车、十几个三轮车。现在开始行动，一些三轮就跑了，在执法过程中，包括在路上巡逻的过程中一旦发现就会立马执法。通过这几天整顿，效果很明显。我这个工作没有做好，没办法给群众交代，要举一反三对交通系统进行作风整顿，不让这些事再次发生。”

今天，高陵区政府官网上交通运输局领导信息已经没有显现刘鹏武的简历。西安市高陵区人民政府相关负责人称是因为网站正在更新中。不过，高陵区委宣传部相关负责人则称，刘鹏武目前已被停职。