机师罢工落幕 郑文灿：上了宝贵的一课

桃园市机师工会罢工落幕，桃园市长郑文灿15日凌晨在面簿上发文，指出工会、华航与社会，付出了巨大的代价，上了宝贵的一课，也为台湾立下了里程碑。

据中时电子报报道，郑文灿说，未来，华航承诺要投入更多资源，改善疲劳航班，给机师更大的保障，机师工会与华航各退一步，用对等协商，取代持续罢工，这是不容易的成果。

郑文灿说，这次的协议展现了双方的诚意，整个过程中，他与行政院、交通部、劳动部都有相当密切的联系，最后在马拉松的协商下，终于达成劳资关系新的起点，让吵过架的一家人，重新回到工作岗位。



