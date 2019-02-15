2018年1282家P2P平台出现问题

中国国家公共信用信息中心14日发布《2018年失信黑名单年度分析报告》称，据对各地公安机关公开信息的不完全统计，2018年出现问题的P2P平台有1282家，主要集中在浙江、上海、广东、北京等地区，其中浙江涉及问题平台数量最多，达287家，占总数的22.39%。

中新社引述报告指出，从平台产生问题的类型看，近50%的问题平台处于失联状态，14.51%的问题平台已进入警方调查程序，13.73%的问题平台出现提现困难的情况，另有11.86%的问题平台已暂停运营。

报告表示，随着问题平台数量剧增，警方介入调查的力度也不断加大。2018年，各地警方介入调查186家问题平台。与问题平台总体地区分布情况一致，警方介入的问题平台同样集中在浙江、广东、上海、北京四地。

报告指出，从问题平台涉嫌犯罪类型来看，主要集中在涉嫌非法吸收公众存款，涉及138家，占总数的74.19%；其次是涉嫌非法集资，涉及37家，占总数的19.89%；此外，有10家问题平台涉嫌集资诈骗，占总数的5.38%，还有1家问题平台涉嫌合同诈骗。

报告提醒说，在集资诈骗活动中，当事平台往往会假借P2P网贷之名，以正常的投资项目为幌子，实际上玩着借新还旧、击鼓传花式的庞氏骗局，以高收益、高返佣等为噱头进行宣传，吸引广大投资者的加入，聚集的资金被其任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，其行为严重扰乱互联网金融市场秩序，挫伤市场信心，给投资者带来财产损失，严重扰乱金融秩序，造成恶劣社会影响。