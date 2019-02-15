“老赖”难飞：中国已有1746万人次因失信被限制购买机票

中国国家公共信用信息中心14日发布《2018年失信黑名单年度分析报告》称，随着跨地区、跨部门、跨领域的失信联合惩戒机制在国内持续推进，失信黑名单主体“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局初步形成。

首先是联合惩戒覆盖领域进一步扩大。报告指出，截至2018年底，各部门共签署联合奖惩合作备忘录51个。当年，各部门新签署了出入境检验检疫、慈善捐赠、婚姻登记、交通运输工程建设、家政服务、限制乘坐火车、限制乘坐民用航空器、限制不动产交易、公共资源交易、旅游、严重危害正常医疗秩序、科研、政府采购、知识产权、社保、会计、统计、文化市场等18个领域的联合奖惩合作备忘录。

目前，中国全国信用信息共享平台累计归集失信黑名单信息约1421万条，其中，2018年度新增409.64万条，涉及失信主体359.4万个。

其次是联合惩戒力度持续加大。报告透露，截至2018年底，全国法院累计发布失信被执行人名单1277万人次，限制购买飞机票1746万人次，限制购买高铁动车票547万人次，限制失信被执行人担任企业法定代表人及高管29万人次。

第三是联合惩戒效果不断显现。报告认为，联合惩戒显著提高了失信成本，加大了信用约束，在联合惩戒的强大压力下，众多失信主体通过主动履行相关义务，纠正失信行为，消除不良影响等方式进行信用修复后退出黑名单。

报告透露，开展联合惩戒以来，全国法院执行案件到位金额达4.4万亿元（人民币，下同），累计有351万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务，被执行人自动履约率提高；证券期货市场特定严重失信联合惩戒措施实施仅半年，就有37名违法当事人主动缴纳罚没款近1.5亿元。

而另据《证券日报》报道，为加大力度打击老赖，北京市互联网金融行业协会释放重磅消息称，为落实相关工作，北京市互联网金融行业协会于2019年1月发起成立互联网金融资产管理联盟。联盟的成立旨在加速行业间资源利用和信息共享步伐，缓解平台经营困局，净化行业环境，从而更好地保护金融从业者和金融消费者的合法权益。

而具体到P2P网贷行业，北京市互联网金融行业协会通过官方微信公众号发布关于“公示北京市网贷机构逃废债借款人及机构名单”的公告。北京互金协会还表示，经北京市各网贷机构授权，协会将于官网陆续公布逃废债名单。

信用中国发布了1月份新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明。金融领域被列为重点领域，其失信黑名单公告信显示，1月份新增涉金融严重失信人403家，其中法人及其他组织87家，自然人316人。信用中国官网目前展示了自去年8月份以来的各月新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明。其中，各月新增涉金融严重失信人数据在399条至403条之间。