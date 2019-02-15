中国统计局：1月CPI环比上涨0.5% 主要受节日因素影响

中国国家统计局今天发布了2019年1月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据，CPI、PPI同比上涨，环比一涨一降。

国家统计局城市司处长董雅秀对此进行解读，指从环比看，CPI上涨0.5%，主要受到了节日因素影响。其中，食品价格上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.5个百分点，影响CPI上涨约0.31个百分点；非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.2%，影响CPI上涨约0.19个百分点。

在食品中，受天气寒冷和临近春节等因素影响，鲜菜、鲜果和水产品价格分别上涨9.1%、2.3%和2.0%；羊肉、牛肉和鸡蛋价格分别上涨1.8%、1.7%和0.5%。

而从同比看，CPI上涨1.7%，涨幅比上月回落0.2个百分点。。其中，食品价格上涨1.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点，影响CPI上涨约0.38个百分点；非食品价格上涨1.7%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约1.36个百分点。

从环比看，PPI下降0.6%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，生产资料价格下降0.8%，降幅比上月收窄0.5个百分点；生活资料价格持平。

从同比看，PPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.8个百分点。其中，生产资料价格由升转降，下降0.1%；生活资料价格上涨0.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点。