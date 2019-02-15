台媒：估计华航班机最迟21日恢复正常营运

虽然华航机师罢工昨晚落幕，但是华航今天（15日）仍有15个航班取消，估计最迟周四（21日）华航班机全面恢复正常营运。
据台湾《联合报》报道，华航官网显示，今日取消15个航班，明日取消八个航班，17日取消九个航班，18日至20日各取消五个。
华航统计，截至昨天共取消214航班，累计营收损失达6亿元（新台币，下同，约2600万新元），累计影响5万名旅客。此次双方协议五项诉求中，疲劳航班初步估计每年将增加支出1.14亿元。
至于遭遇罢工的散客和团客补偿，华航将在官网设立申请专区。
虽然华航机师罢工昨晚落幕，但是华航今天（15日）仍有15个航班取消，估计最迟周四（21日）华航班机全面恢复正常营运。
据台湾《联合报》报道，华航官网显示，今日取消15个航班，明日取消八个航班，17日取消九个航班，18日至20日各取消五个。
华航统计，截至昨天共取消214航班，累计营收损失达6亿元（新台币，下同，约2600万新元），累计影响5万名旅客。此次双方协议五项诉求中，疲劳航班初步估计每年将增加支出1.14亿元。
至于遭遇罢工的散客和团客补偿，华航将在官网设立申请专区。
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