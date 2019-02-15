刘谦微博回应：春晚魔术没有托儿

今年央视春晚上，刘谦时隔六年重登舞台，表演魔术《魔壶》，却引发争议。事后疑似有现场观众录下视频，显示助手在镜头外帮刘谦替换魔术道具，合作换壶。多日后，刘谦今天发微博，用“全家的性命发誓”没有托儿，更没有串通全场观众，并承认本次节目确实是备案。

刘谦微博全文：

春晚过后到今天，我没有出声，是因为各方面单位都叫我不要回应，因为事情牵扯复杂，也说不清楚，所有劝我息事宁人，不要自找麻烦，不要招黑。但这么多天，看了这么多评论。心里很难受，觉得该说的还是要说，听我说完了，如果还想骂，那就请继续骂。各位绝对有权利觉得节目不好，或者不喜欢我。我一定反省，改进。

1。我在全国的观众面前，说没有托，就是没有托。所有参与的观众没有经过排练，串通，我也没见过，不认识他们。我现在可以再说一次。用我全家的性命发誓。

2。串通全场观众云云，更是无稽之谈。现场观众看到的，就跟电视机前观众看到的魔术效果一样。至于流传的“观众偷拍穿帮视频”其实并不是“观众”“偷拍”“穿帮”视频。现场观众没有看到魔术的秘密，那个视频也不是观众偷拍的。详细情形我无法解释太多，因为牵扯到魔术行业的重要秘密。但是专业的魔术从业人员知道我在说什么。总之，在春晚的舞台上，不可能做出串通全场观众的疯狂举动。我曾经拿过美国魔术艺术学院的年度魔术师奖项，这是历史上，全世界魔术师的最高荣誉。大家可以批评我的人格，但是请不要质疑我的业务能力。

3。本次的节目，确实是备案。原本的节目导演组觉得私人情感太重。不适合春晚的联欢气氛。我个人也希望有朝一日，本来准备的节目能与大家见面。

4。顺便说一下，前几年的“刘谦下跪日本天皇被封杀事件”，是另一则无稽之谈。试问任何有理智的中国人如何会向日本天皇下跪。实际上那是10年前的一个综艺节目。我与艺人互相在草席上跪坐，那本来就是在榻榻米上自然的坐姿。另外，在那节目中，还有另一幕是我坐着，“天皇”跪着。那我应该算是“扬我国威”吧⋯⋯