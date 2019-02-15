滴滴要裁员15%过冬 程维称去年光短信费就花了近9亿

2018年年末就被传出要大裁员的滴滴这一次终于官方宣布了裁员的消息。

在今天（15日）上午的滴滴月度全员会上，滴滴CEO程维宣布公司将做好过冬准备，2019年会聚焦当前最重要的出行主业，继续加大安全和合规投入、提升效率，因此将对非主业进行“关停并转”，对业务重组带来的岗位重叠和绩效不达标的员工进行减员，整体裁员比例占到全员的15%，涉及2000人左右。

2018年12月，滴滴就被曝出将出现裁员，当时有接近滴滴的人士表示年终绩效考核评级为C和D的员工，接下来都会被HR找去谈话，进行劝退。而在往年，只有评级为D的员工才会被淘汰掉。

对此，当时滴滴方面给出的回应是最近针对安全体验和效率的目标进行了重大架构调整，重组人才体系，有一些员工会涉及到“活水”转岗，算是正常的人员调整。另外，最近安全技术、产品，管理和线下司机管理等岗位在大量招聘。

滴滴内部人士向《第一财经》透露，程维在这次大会上强调资本未来会有长期的不确定性，未来滴滴要更加精细化的运营。

上述人士还透露，滴滴去年光短信费用一项就花了近9亿元。

在“关停并转”和裁员的同时，2019年滴滴将在安全技术、产品和线下司机管理及国际化等重点领域加大投入，继续招聘2500人，2019年年底员工总人数将和去年底的13000人持平。程维表示，面临复杂不可预知的出行环境，滴滴今天在安全方面的水平还远远不够，作为行业代表滴滴必须竭尽所能肩负使命，让网约车出行更加安全。而安全和效率也将成为滴滴国际化拓展的关键词。

此外，滴滴总裁柳青在会上也提到关于“抽成”（滴滴内部称之为Take rate）和“补贴”等比较有争议的问题，表示管理层正在认真思考业务模式，会做积极探索，既能激励好司机，在高峰期供需失衡时高效调度有限运力，尽最大可能满足乘客需求，又能保证公平性。

几天前，还有爆料称滴滴公司在2018年全年亏损高达109亿元人民币。其中，滴滴2018年共补贴司机113亿元，这也是导致滴滴高额亏损的主要原因。

此次升级，滴滴核心业务和多部门都将进行合并、调整，其中专快车事业群合并，成立网约车平台公司，原小桔车服和汽车资产管理中心（AMC）合并，升级为新车服，成立车主服务公司。值得关注的是，滴滴此次发布的全员信中，安全被视为“滴滴未来发展的核心能力”，“升级安全体系”放在了所有调整描述中的第一位。