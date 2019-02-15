中国电信发布首张5G电话卡 尾号0001

中国电信下发了首张5G网络下的SIM卡，也就是5G手机电话卡，SOHO中国董事长潘石屹率先尝鲜。此前的1月29日，中国电信与SOHO中国签订了5G战略合作协议，根据双方的商定，中国电信将向SOHO中国北京楼宇入驻用户提供5G网络覆盖。

据《每日经济新闻》报道，潘石屹的这张5G电话卡，133开头，0001结尾。不过一位运营商人士向记者分析，这只是运营商象征性、形式性的向合作伙伴发放5G SIM卡，现阶段还不能使用，并非真正意义上运营商开始5G放号。

该运营商人士同时表示，工信部尚未发布5G牌照，按照规划，下半年才能开始在部分城市实现5G通信的预商用。根据产业链整体情况，运营商才会适时进行5G放号，亦或者以往手机用户的换代升级。

据了解，中国电信北京公司已经入场了SOHO中国旗下现有6个楼盘的5G施工建设，其中丽泽SOHO将成为第一批实现5G网络覆盖的商业楼宇。

值得注意的是，中国联通昨日也在其官方微博表示，中国联通5G智能手机测试机首批正式交付。另外，根据此前中国移动的规划，今年中国移动将重点开展5G终端规模试验。其中9月启动友好用户测试，12月面向规模发展。