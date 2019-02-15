天津检察机关对赖小民涉嫌受贿等案件提起公诉

天津检察机关决定对前华融董事长赖小民涉嫌受贿等案件提起公诉。

据中国最高人民检察院网站今天（15日）发布的消息，中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民涉嫌受贿、贪污、重婚一案，由国家监察委员会立案调查，调查终结后移送最高人民检察院审查起诉，经最高人民检察院依法指定管辖，交由天津市人民检察院第二分院审查起诉。近日，天津市人民检察院第二分院已向天津市第二中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了赖小民享有的诉讼权利，并讯问了赖小民，听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控：被告人赖小民利用担任中国银行业监督管理委员会办公厅主任，中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长，华融湘江银行股份有限公司党委书记（兼）等职务上的便利，为他人谋取利益，或利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，索取、非法收受他人巨额财物；伙同他人，利用本人职务上的便利，非法占有巨额公共财物；在与妻子合法婚姻关系存续期间，与她人长期以夫妻名义共同居住生活，依法应当以受贿罪、贪污罪、重婚罪追究其刑事责任。