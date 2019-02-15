美媒：美国与华为斗争将扰乱世界5G建程

电信专家警告，禁止华为将造成一个真空期，没有人能够填补，这将严重影响全球的5G部署。这一问题将在欧洲尤为显著，华为预计将在该区域的5G建设中扮演重要角色，而且5G建设对于欧洲的经济未来也至关重要。

美国有线电视新闻网（CNN）在题为《美国与华为的战争正搅乱世界5G计划》的文章中指美国正试图说服其他国家不要将华为的设备应用于5G建设当中，声称这些设备可能具有安全隐患，但华为强烈否认这一指控，并得到多方支持。

IHS马基特公司的移动电信基础设施专家斯特凡·泰拉尔（Stéphane Téral）说，禁止华为将造成一个真空期，没有人能够填补，这将严重影响全球的5G部署。

一些顶级国际移动运营商也警告称，如果将华为排除在5G建设之外，这些国家将损害其自身的技术水平。

文章称，华为遥遥领先另外两家竞争对手爱立信与诺基亚，华为早前也自称其5G技术至少领先竞争对手们一年时间。此外，从5G研发的财力投入上，华为也占据优势。

多年来，爱立信与诺基亚一直受困于亏损与裁员问题。相比之下，华为则取得了长足的进步，实现了超越1000亿美元的年收入，建立了强大的基础。

咨询公司普华永道的数据显示，2017年，华为在5G研发方面的投资超过130亿美元，超过了苹果公司与微软。相比之下，诺基亚仅投资56亿美元，爱立信则只有44亿美元。

IDC研究公司的数据显示，到2022年，全球在5G网络上的支出将从2018年的6.6亿美元飙升至709亿美元，而预计仅中国一国就将占据全球5G支出近一半。

当然，有专家认为，现在5G仍处于试验阶段，这项技术的定义还没有最终确定。