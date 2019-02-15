《流浪地球》票房突破32亿

截至2月15日18时，影片《流浪地球》票房突破32亿元。至此，该片正式加入“30亿俱乐部”，并一举超过《我不是药神》，跃升中国内地电影总票房第五位。排在前四位的分别是《战狼2》(56.7亿元)、《红海行动》(36.5亿元)、《唐人街探案》(33.9亿元)、《美人鱼》(33.8亿元)。

流浪地球排片量也节节上升，今日排片量达到38.42%，领跑所有春节档影片。

据中新网报道，《流浪地球》破30亿票房用时9天15小时，刷新了中国影史上最快30亿票房纪录，此前是《战狼2》创造的10天15时。根据电影互联网平台“猫眼专业版”数据预测，《流浪地球》最终有望取得超过50亿元的总票房，将有可能与《战狼2》一直以来保持的56.7亿元票房冠军一较高下。

被称为“中国第一部真正的科幻电影”，《流浪地球》的成功被赋予了“划时代”的意义，也吸引了许多曾经对“科幻片”这个标签不感兴趣的观众走进了电影院。《人民日报》点评该片称：“文学艺术离不开生长的土壤，科幻电影也不例外。科技的迅速发展，为科幻文学和科幻电影发展提供了沃土。影片的成功反映的是电影工业乃至国家的综合实力。”