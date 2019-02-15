中国春节档电影票涨价 涨幅18%

根据中国电影互联网平台“猫眼”数据显示，与节节飙升的票房一起上升的还有电影票价。

中新网报道，以《流浪地球》为例，电影的平均票价突破40元，与去年同期的《红海行动》相比，上涨超过20%。而在此前的春节档，年初一全国平均电影票价为 44.1 元，也比 2018 年年初一的 37.3 元增长了18%。

票价的上涨是拉高整体票房的原因，但对影迷而言，观影的成本也随之上升了。在线票务平台中的“高票价”也引发了不少网友的吐槽，《流浪地球》不少场次达到60元左右，有些地区黄金时段的票价上百的也随处可见。甚至有网友表示：“再这样下去，我们只能‘网盘见’了。”

来自“猫眼研究院”的统计数据显示，2019年春节档综合票房超过58亿，同比增长1.4%，观影人次超过1.3亿，同步下降10.3%。相比较前两年的春节档，今年档期内同时上映的电影多达8部，电影多了观影人次反而少了，也与票价的上涨不无关系。

去年10月1日起，线上购票补贴取消，9.9元低价票从此成为历史。以往片方为了提振票房，都会给予一定的票价补贴，使得观众支付的金额要低于电影票上显示的价格。但如今受到这一政策的影响，一张电影票的“性价比”成为了观众要认真斟酌的事。

业内分析，2019年将迎来中国电影市场的“拐点”，这一“拐点”并不意味着电影市场“寒冬”的到来，而是电影市场增长模式将发生转变。“取消票补”的初衷正是为了避免资本的恶意竞争，让电影真正回归到“内容为王”的良性发展轨道上。要想存活于“市”，必须有“质”保证，烂片也能赚钱的时代即将翻篇。

春节档期间，《流浪地球》的“二刷”率为7.1%，与同期其他影片相比排名第一。与此同时，以IMAX为代表的特殊影厅票房占比增幅近40%，创下历史最高春节档票房，与档期票房冠军《流浪地球》相互成就。“二刷率”和“IMAX”票房占比一定程度上也反映了观影者对影片的认可和喜爱程度。不少观众都认为，好电影要支持，希望好电影票房高一点能刺激一下市场。

取消补贴和票价的上涨将更能体现电影票房真正的“含金量”。影片是否被市场认可，全靠观众的口碑，没有观众愿意为一部不好的影片花几十块钱进电影院看，这也将会让电影回归到本源，那就是内容质量至上，只有建立在质量和口碑上的电影才能成为票房保证。