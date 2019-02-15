中美双方下周在华盛顿继续磋商

据新华社报道，中国国家主席习近平今天（15日）在会见美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦时说，双方下周将在美国华盛顿见面。

新华社的文章写到：“下周，双方还将在华盛顿见面，希望你们再接再厉，推动达成互利双赢的协议。”

全文如下：

中国国家主席习近平15日在人民大会堂会见来华进行新一轮中美经贸高级别磋商的美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦。

习近平指出，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一。两国在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面拥有广泛共同利益、肩负着重要责任。保持中美关系健康稳定发展，符合两国人民根本利益，也是国际社会普遍期待。去年12月，我和特朗普总统在阿根廷会晤，达成重要共识，两国要共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。希望双方团队按照我同特朗普总统确定的原则和方向，加强沟通、聚焦合作、管控分歧，推动中美经贸合作和两国关系健康稳定向前发展。

习近平指出，去年12月以来，两国经贸团队开展了密集和有益的磋商。我多次讲过，中美两国谁也离不开谁，合则两利，斗则俱伤，合作是最好的选择。对于双方经贸分歧和摩擦问题，我们愿意采取合作的方式加以解决，推动达成双方都能接受的协议。当然，合作是有原则的。这两天，世界的目光聚焦在北京。双方团队的磋商又取得了重要阶段性进展。下周，双方还将在华盛顿见面，希望你们再接再厉，推动达成互利双赢的协议。

莱特希泽和姆努钦转达特朗普总统对习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他们表示，美中贸易关系非常重要。特朗普总统和习近平主席在阿根廷举行重要会晤后，两国经贸团队抓紧落实两国元首共识，在此前磋商的基础上，过去两天里就双方共同关心的经贸问题进行了深入讨论，在重要和困难的问题上取得了新的进展。虽然还有许多工作要做，但我们抱有希望。下阶段，美方团队愿同中方团队一道，密切沟通、抓紧工作，争取达成符合双方利益的协议。特朗普总统十分敬重习近平主席，期待着同习近平主席保持密切沟通。

习近平请莱特希泽和姆努钦转达对特朗普总统的诚挚问候。习近平表示非常珍视同特朗普总统的良好工作关系，愿同他通过各种方式保持联系。

刘鹤、王毅等参加会见。