新华社：中美双方就主要问题达成原则共识

中国官媒今天（15日）报道称，中美贸易磋商就主要问题达成原则共识，并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。

据新华社报道，2月14－15日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第六轮中美经贸高级别磋商。

双方认真落实两国元首阿根廷会晤共识，对技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等共同关注的议题以及中方关切问题进行了深入交流。

双方就主要问题达成原则共识，并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。双方表示，将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作，努力达成一致。

双方商定将于下周在华盛顿继续进行磋商。

另外，官媒《环球时报》今天也发表社评文章称，中美经贸磋商正在加速到“冲刺速度”。

文章指出，中方发布的信息提到，双方就中美关于经贸问题谅解备忘录文本进行了具体磋商，这是第一次对外公开提及谅解备忘录文本，显示出双方谈判与以往不同的进展程度。双方商定将于下周在华盛顿继续磋商，这样的密集谈判节奏也是创纪录的。中美经贸磋商正在加速到“冲刺速度”。

文章最后表示，希望中美贸易磋商团队“在下一周冲刺中不仅加速，而且要跑稳”。期待下周的华盛顿磋商“延续本周北京磋商的势头，进一步解除人们的剩余担忧”。