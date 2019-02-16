新任民进党发言人：希望明年选出的是总统 不是特首

台湾民进党昨天召开记者会，宣布四名新任发言人，其中曾代表社民党参选立委与国民党籍蒋万安对决的李晏榕，在记者会上直言：“希望明年选出的，仍是总统，不是特首。”

据《自由时报》消息，民进党中央昨天下午举行记者会，主导新党务团队的秘书长罗文嘉表示，他认为自己的角色是发现社会上的宝藏和宝石，替民进党打开门，让角色进来，共同为未来一年保卫民主的工作努力。他说，只要与民进党有关的事，他不会回避，更将积极提议，为了整个团体好，被骂也无所谓。

李晏榕学历卓越，拥有台湾、法国法律学位的她，与其它女律师合伙，成立德臻法律事务所。李晏榕深耕性別平权运动有年，父亲是友达、明基前董事长李焜耀。

三年多前，社民党提名李晏榕，参选台北市第三选区（中山、松山）立委，当时社民党当时和绿党组成绿社盟，与民进党合作一直仍有争议，最后民进党选择礼让潘建志。

2016年，李晏榕受时任党产会主委的顾立雄邀请下，出任党产会委员。昨天早上才辞去委员身分的她表示，自己确有从政规划，但没想到机会来的这么早，但在咨询过许多前辈后，获得大家赞成。

李晏榕在记者会上也特別感谢社民党，更提到尤其是秘书长范云和全国委员伍维婷，强调如果不是社民党，她不会站在这边，未来还有机会，可以跟大家交流。

