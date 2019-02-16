国家卫健委：中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食

据《光明日报》消息，中国国家卫健委办公厅昨日印发《健康口腔行动方案（2019-2025年）》（后简称《行动方案》）提出，开展“减糖”专项行动，结合健康校园建设，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含糖饮料和高糖食品供应。向居民传授健康食品选择和健康烹饪技巧，鼓励企业进行“低糖”或者“无糖”的声称，提高消费者正确认读食品营养标签添加糖的能力。

《行动方案》还提出了口腔健康管理优化行动。在生命早期1000天中，将口腔健康知识作为婚前体检、孕产妇健康管理和孕妇学校课程重点内容，强化家长是孩子口腔健康第一责任人的理念。强化医疗保健人员和儿童养护人婴幼儿科学喂养知识和技能。发挥妇幼保健机构和口腔专业机构的协同作用，预防和减少乳牙龋病的发生。

文件强调，针对儿童口腔健康，动态调整中国儿童口腔疾病综合干预项目覆盖范围，中央财政新增资金优先用于贫困地区开展工作。充分发挥项目示范带动作用，推广卫生健康部门会同教育部门实施儿童口腔健康检查、窝沟封闭、局部用氟等口腔疾病干预模式。积极探索以防治效果为考核指标的政府购买服务，鼓励地方政府将儿童口腔疾病综合干预作为民生工程，在有条件地区实现适龄儿童全覆盖。

《行动方案》明确，到2020年，口腔卫生服务体系基本健全，口腔卫生服务能力整体提升，儿童、老年人等重点人群口腔保健水平稳步提高。到2025年，健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。

