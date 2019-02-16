美国总统宣布紧急状态意味着什么？

（华盛顿综合讯）美国总统特朗普周五说，他将在当天宣布国家进入紧急状态，在同墨西哥的边界上修建围墙，以阻止边境上的“国家安全和人道危机”。

特朗普在美东时间周五上午接近11时（新加坡周五近午夜）于白宫园地举行的直播记者会上，宣布他会在当天签署紧急状态令。

白宫宣布，特朗普将在周五午夜之前签署参众两院通过的政府拨款法案，其中包括有关新边境安全的支出。这项法案能避免约四分之一的联邦政府机构再次陷入关门困境。不过，该法案只拨款13亿元（美元，下同，约17.6亿新元）在美墨边境建造89公里长的围墙，大幅少于特朗普要求的57亿美元。

白宫一名资深官员透露，特朗普政府已经找到近70亿元的公款，可以转用于建造边界围墙，这包括来自财政部的6亿元、国防部的25亿元及35亿元的军事建造预算。特朗普要在美墨边界3200公里投入230亿元建造边界围墙，以上资金将是总开支的一部分。

什么是国家紧急状态？

国家紧急状态通常是指危机之下，政府采取一系列特殊举措，在全国或地方实行的一种临时性的严重危急状态。

美国《全国紧急状态令》于1976年颁布。该法规定，当出现联邦法规规定的可宣布紧急状态的情况时，总统有权宣布紧急状态。在紧急状态期间，总统可以为行使其特别权力颁布一些法规。一旦紧急状态终止，这些法规将随之失效。该法还规定，当总统因国家安全、社会经济生活以及外交政策的执行受到外国威胁而宣布紧急状态时，总统可以根据该法，对于与外国或外国人有利害关系的外汇管制，国际支付以及货币、证券和财产的转让或转移行使特别权力。

据英国《卫报》透露，《全国紧急状态令》是在著名的水门事件危机后通过的，其主要目的是希望限制白宫行政权力。不过，该法对总统宣布紧急状态只是做了程序性的规定，并没有具体说明到底在什么条件下总统可以宣布紧急状态。

但据界面新闻消息，总统必须在宣布国家进入紧急状态时说明他打算使用哪些特殊权力，且每六个月他都需要向国会报告与紧急状态有关的支出。除非总统延长紧急状态，否则紧急状态将在一年后到期。而国会也应每六个月举行一次会议，“考虑”对终止紧急状态进行表决。

美国总统过去在什么情况下宣布过紧急状态？

据第一财经报道，美国总统在过去宣布紧急状态大多数与外交政策相关，如处置战争罪行和回应国际贸易威胁等。在当前，仍然有31个国家紧急状态在实施中，其中大部分是有关国际问题的，例如授权冻结外国国民的资产或对某个国家实施制裁，需要总统每年签署更新，如1979年伊朗人质危机时，美国前总统卡特曾宣布国家紧急状态，在近40年后的今天，因为每年延期而继续有效。就数量而言，美国前总统小布什在任期间宣布过12项国家紧急状态，奥巴马宣布过13项，特朗普执政以来宣布过3项，最近一次是在2018年11月27日，内容是制裁尼加拉瓜的一些个人。

宣布紧急状态是否真的有利于特朗普？

纽约大学法学院布伦南司法中心（Brennan Center for Justice）的戈伊坦（Elizabeth Goitein）在《大西洋月刊》撰文表示，不论怎么看，这项法案的实际效果都是失败的。因为当下美国共处在31个持续性的国家紧急状态中，国会也从未讨论过是否应就终止这些法案进行表决。

戈伊坦表示，宣布紧急状态可让让特朗普重新划分用于其他用途的美国联邦资金，从而投入到美墨边境隔离墙的建设中。例如，根据美国管理国防部的法律规定，如果总统宣布国家紧急状态，那么国防部长可以从军方建设资金中拨款用于支援美军部署的“必要”项目，或者国防部长可以终止或者推迟军队的土建工程，并将这些资金用于“对于国防至关重要的土建工程、军事建设和民防工程”。

这样就能凑出足够的钱来修墙了吗？

据第一财经报道，理论上是。特朗普今年要求在预算中安排57亿元用以修墙，而今年拨款用于军方建设的资金达到103亿元，几乎是修墙费用的两倍。但是如果把57亿元全额提走的话，那就意味着一些军方项目将被迫搁置，特别是一些民心工程，对军人家庭的打击更重，因为在这103亿元当中，有16亿元的预算用于修建家庭住房，3.52亿元用于医疗设施，2.67亿元用于教育设施。

特朗普宣布紧急状态会遭到反制吗？

特朗普决意宣布国家紧急状态引来众议院议长、民主党人佩洛西的谴责。她在特朗普宣布有关决定之前表示，美墨边境情况不构成紧急状态。当记者问她，是否会通过法律途径来加以挑战，她答说：“可能，这是选项之一。”参议院少数党领袖、民主党参议员舒默则指责特朗普是在“滥用总统权力”。

民主党若诉讼，能控告特朗普什么？

据网媒“香港01”报道，民主党可基于两点向特朗普提出诉讼。第一，“美国并非处于紧急状况，紧急状态令并非解决边境围墙僵局方法。”自1976年美国颁布《全国紧急状态令》以来，颁布的紧急状态令主要针对美国受到其他国家、恐怖份子、天灾或疫情威胁，如2001年发生的“911”袭击事件，这都很少受到强烈质疑。

不过因美国“没有法律标准判断是否出现紧急状况”，以上争论可能没有答案。因此民主党可以就第二点反驳：“联邦法律赋予调动资金的权力，并不适用于兴建围墙”。因为紧急状态令并不赋予总统特別权力，而是在颁布紧急状态令后，引用其他单独的联邦法律给予总统特別权力。因此民主党可以就特朗普引用的联邦法律，个別提出诉讼。例如军事工程资金是用于当国家发生战争时，把资金用在建筑军事防御工事上。民主党可说美墨边境局势并非处于战争状态，并不影响国家安全。

宣布紧急状态会有什么政治影响？

据英国《卫报》报道，美国有线电视新闻网（CNN）1月30日至2月2日进行的民调显示，绝大多数美国公众反对特朗普宣布紧急状态以建造边境围墙的想法。针对“特朗普应该宣布紧急状态建造围墙吗？”的问题，有31%的民众表示同意，而66%的人表示不同意。

特朗普宣布紧急状态一事似乎已对共和党造成政治伤害。如果他们被迫投票支持特朗普，他们将冒着与可能不受欢迎的政策挂钩的风险，影响他们做为美国宪法拥护者的资格。