华工院长被曝篡改考生成绩 以严查深究回应质疑

据《新京报》消息，华南理工大学计算机科学与工程学院领导日前被网友爆料篡改2018年研究生复试成绩一事，引发了舆论的广泛关切。昨晚，华南理工大学发布说明称，学校已成立工作组进行调查，目前，张军、练伟杰、杨毅仁、余志文等涉事四人已停职并接受调查。

网友“平凡的世界overlooker”的爆料文中提到，2018年3月22日，该学院研究生入学复试考试举行之后，“张军召集党委书记练伟杰，纪委书记杨毅仁，副院长余志文开会讨论篡改分数，其间余志文与杨毅仁当面命令工作人员删除原始数据，并检查翻看手机和电脑。”篡改分数影响了录取结果，五名原本没有达到录取分数的考生通过调高分数被录取，两名考生被调低分数后丧失了录取资格。

在爆料信中，附有相关学生详细的面试成绩单，上面的改动一目了然，还拿到了复试的相关录像，而且对所谓“篡改的内情”也掌握得十分清楚。据报道，该爆料人声称是该学院的工作人员，参与了2018年研究生复试工作。

从举报信的内容看，这件事的严重程度不容小觑——学院的几位重要领导集体讨论改分数，导致录取状况发生反转，还涉及相关教师和领导的人事变动。不过也正是由于“内部举报”“证据详尽”，也让爆料多了一分“神秘”色彩，有不少网友质疑证据来源与举报动机。

对此，华南理工大学已经成立了调查组。目前看，爆料者出示了充分的“证据”，同时也提到另外两条线索：考生梁某的面试成绩本是小组排名第一被改为不及格，梁某投诉至招办，张军为平息投诉，将梁某的分数从不及格改为64分补录；张军在事后“逼迫工作人员和副院长先后辞职”。

可以说，爆料者提出的这些问题，都是有对应指向的，这使得调查能有的放矢。倘若涉事者是清白的，针对爆料者提出的这些疑点逐一回应，并拿出可信的证据来，澄清真相、挽回名誉也并非难事。

假如个别高校不辨优劣，甚至以篡改成绩的方式“劣胜优汰”，那么后续的人才培养和学术规范就无从谈起。当然，调查正在进行，现在下结论还为时尚早。我们将持续关注华南理工大学的相关回应。

考研不易，不管是为追求学术还是为履历加分，身为成年人，立志考研者大多承受了巨大的压力，付出了艰辛的努力。如果说拼尽全力的奋斗败给了几个院领导的“勾勾画画”，那将是社会难以承受的不公。

华南理工大学在说明中表态：“学校对任何违反招生制度与纪律的行为坚决一查到底，绝不容忍。”“绝不容忍”同样也是整个社会的态度。高校是这个社会向上、向前的重要推动力量，承载着技术进步、学术发展的希望，公平招生的底线任何时候都不能放松。希望华南理工大学能够给出经得起检验的调查结果。