毛泽东前秘书李锐过世 享年101岁

毛泽东前秘书、原中共中央组织部常务副部长李锐今早（16日）过世，享年101岁。

据香港电台报道，身在美国的李锐女儿李南央向中国朋友发信息，称李锐今天早上8时32分离世。

李南央指出，李锐是在去年3月30日住进北京医院，并提到他在能够坐起的那些日子里，坚持练习写字，在一张又一张纸片上划下的是同样的内容，即“人生在世，任何人都要受这四种限制：时代、知识、思想能力、个人品德（马恩列斯毛也不例外）”

李南央写到，李锐走了，她希望随着他的离去，“跟随旗手”的文化在中国也永远地走入历史。“李锐走了，我们还活着。我们只需追随自己心灵的召唤，为了个人的利益和尊严，为了自由自在地思想和表达，努力地、坚韧地做自己能够做的事情。”

李锐1917年4月13日生于湖南岳阳市平江县，1934年考入武汉大学机械系，1937年武汉大学工学院肄业，同年加入中国共产党，1958年担任毛泽东兼职秘书和中国水利电力部副部长，他在1959年受严厉批判，被撤销一切职务开除党籍、文革期间曾入狱。中国改革开放后，李锐获得平反，历任电力工业部副部长，中共中央组织部常务副部长、中共十二届中央委员、中顾委委员等职。

根据中共北京市委老干部局官网资料，李锐退居二线后，任中共组织史领导小组组长，领导中央编辑组，指导全国的组织史资料编辑工作，出版组织史3000余卷，数亿字。

他曾在2008年12月入选中国经济体制改革研究会主办评选的“中国改革开放30年30人杰出人物”，一同上榜的还有杜润生、吴敬琏等学者。