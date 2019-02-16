《人民日报》：推动达成互利双赢的中美贸易协议

中国《人民日报》海外版今天（16日）刊登了标题为《推动达成互利双赢的协议》的文章，谈及昨天结束的最新一轮中美贸易谈判。文章引用了中国国家主席习近平会见美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦时提及的“合作是最好的选择”，并称双方经贸分歧和摩擦也是客观存在的，而符合双方利益的协议才是可行的。

全文如下：

2月15日，中国国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行新一轮中美经贸高级别磋商的美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦。对于双方经贸分歧和摩擦问题，习近平强调“合作是最好的选择”，同时指出“当然，合作是有原则的”。

去年12月以来，中美经贸团队围绕落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识，开展了密集磋商，并取得重要阶段性进展。双方团队的使命就是朝着取消所有加征关税的方向，达成互利双赢的具体协议。下周，双方还将在华盛顿见面。对此，习近平希望双方“再接再厉，推动达成互利双赢的协议”。

合作是最好的选择。过去40年中美往来的大量事实表明，双方均从经贸合作中明显获益。这种合作促进了中国经济发展和民生改善，美国则由此获得了跨境投资、进入中国市场等大量商业机会，也同样促进了美国经济增长、消费者福利以及经济结构升级。作为世界前两大经济体，中美在经贸上早已形成往来密切、优势互补、相互依存、互利共赢的局面。如果没有互利双赢，没有给双方带来的巨大好处，我们就不可能见证这种持续、快速发展的两国经贸关系。

双方经贸分歧和摩擦问题也是客观存在的。上个世纪末，中美曾就中国加入世界贸易组织问题进行了长达13年的谈判。中美经贸交往过程中，难免出现一些分歧和摩擦，这是完全正常的。关键是如何看待和处理这些分歧和摩擦。在这方面，双方都积累了成功的经验，也有教训。正反两方面的事实证明，中美经贸关系合则两利，斗则两伤。有效管控中美经贸分歧和摩擦，不让分歧和摩擦干扰中美经贸合作大局，不仅有利于中美关系的稳定和发展，也对世界和平稳定与繁荣至关重要。

符合双方利益的协议才是可行的。从大处着眼，既要考虑己方的利益，也不能无视对方的利益。哪一个国家都有发展的需要，都有发展的权利，也不会放弃经济主权。你输我赢的零和思维与零和博弈只能导致两败俱伤。只有在相互尊重、平等相待的基础上，通过对话协商，才能找到双方都能接受的解决方案。美方代表团此次在北京表示，双方在重要和困难的问题上取得了新的进展，下阶段美方团队愿同中方团队一道，密切沟通、抓紧工作，争取达成符合双方利益的协议。的确，只有“符合双方利益”的协议才是可行的。也只有“符合双方利益”，双方才能最终达成协议。

正如中方多次表明的，中国维护国家尊严和核心利益与推进中美经贸关系健康发展的决心和意志都是坚定不移的。中国改革的方向不会逆转，只会不断深化；中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国继续按照既定部署和节奏，坚定不移深化改革、扩大开放，同时愿与世界各国继续分享中国发展新机遇。这为中美扩大经贸合作、妥处经贸分歧提供了最大可能。只要美方能够与中方一道，坚持通过对话协商解决争议的基本原则，就能够推动双边经贸关系尽快回到正常轨道。这既符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。