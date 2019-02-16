中国驻加使馆：反对任何国家为新疆分裂势力等提供支持

中国驻加拿大大使馆发言人当地时间2月15日就加拿大个别媒体炒作该国两所大学有关涉藏、涉疆问题发表谈话指出，坚决反对任何国家、任何人以任何方式为新疆分裂势力、“藏独”反华分裂活动提供支持和便利。

据中新社报道，发言人说，使馆注意到多伦多大学和麦克马斯特大学近期发生的两起事件。关于西藏和新疆的问题涉及中国的主权和领土完整，涉及中国的核心利益。中国政府依法保护西藏和新疆各族人民的宗教信仰自由和各项权利。近年来，西藏和新疆经济社会发展取得的成就有目共睹。为打击境内外“三股势力”，中国政府在新疆开展了必要的反恐和去极端化工作，取得明显成效。使馆坚决反对任何国家、任何人以任何方式为新疆分裂势力、“藏独”反华分裂活动提供支持和便利。

中国驻加使馆发言人说，近期在多伦多大学和麦克马斯特大学发生的两起事件与中国驻加使领馆无关，但我们坚决支持中国留学生的正义和爱国行动。维护主权、反对分裂是国际社会的普遍共识，也是加政府奉行的立场。

“加拿大是多元化的国家，奉行言论自由，既然允许新疆分裂势力和‘藏独’分子有言论自由，也应该允许其反对者享有言论自由。”发言人说，“我们坚决反对一些人借上述事件对中国政府无端指责，煽动反华情绪。希望加民众正确看待有关事件，不被错误信息所误导。”

同时，中国驻多伦多总领事馆15日亦就上述多伦多大学的事件对加媒回应表示，西藏自古以来就是中国领土，中国政府坚决反对“藏独”分子从事反华分裂活动，图谋把西藏从中国分裂出去，也坚决反对任何国家、组织为“藏独”活动提供任何支持和便利。

据加拿大广播公司早前报道，加拿大多伦多大学一名藏族学生上周六当选学生会主席后，声称收到仇恨简讯。之后，一名活跃份子在加拿大麦克马斯特大学发表涉及中国境内维吾尔族的演讲时被打断。