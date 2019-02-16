“学习强国”App登上中国苹果和安卓平台下载榜单榜首

由中共中央宣传部开发的“学习强国”手机应用程序（App）近日在中国蹿红，连日高居苹果和安卓平台下载榜单榜首。

综合《明报》、BBC中文网等媒体报道，“学习强国”手机应用程序在元旦上线，随后各地动员党员下载，并陆续开展指导及监督党员使用的政治教育活动。此外，公务员、国有企业员工和公立学校教师也收到类似要求，甚至一些非党员人士也是如此。

该手机应用程序设有“要闻”、“新思想”、“财经综合”等栏目，综合整理有关习近平思想、政策、讲话等报道及内容，供党员温习。为鼓励党员使用，该手机应用程序设置“学习积分”，党员可通过阅读文章、观看影片、答题考试等可获相应积分，未来可用积分兑换礼物。

应用分析平台“App Annie”数据显示，“学习强国”1月下旬起在排行榜的排名不断上涨，在周二（2月12日）超过微信和抖音等主流应用，成为苹果中国应用商店下载量最大的应用。此外，“学习强国”在几家安卓手机应用商店也是如此。

另据《纽约时报》中文网消息，“学习强国”具有有社交元素，因为结合了阿里钉钉，后者是电商巨头阿里巴巴开发的即时通讯应用。因此大众可以在应用里给朋友打电话、发信息，可以发起视频群直播，甚至可以发送Snapchat式的“阅后即焚”信息。