柯文哲批台湾的两岸政策“都是喊假的”

台北市长柯文哲今天（16日）在谈到两岸关系时，批评台湾目前的两岸政策“都是喊假的”。

据台湾《苹果日报》报道，柯文哲今天在台中发表演讲前，被问到以市长或台湾未来领导者高度，如何让老百姓长治久安。

柯文哲回应时说，国际政治上，要很诚实面对问题，第一自己还是要够强，过去60年有两个人跟美国呛声，一个是海珊，后来死了，一个是金小胖，现在还活得好好的，因为他有氢弹、原子弹与洲际飞弹，代表实力是最重要的，台湾自己要够强，不够强就不能“划芭乐拳”。



柯文哲说：“以人民福祉当成最重要思考，两岸关系就很清楚。”他也引用孟子的一句话“惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大”，问中国大陆会不会不仁，台湾会不会不智，并称“对方要怎么修理是他家的事，但自己要够聪明”，不要意识形态太过分，该怎么办就怎么办，政治、经济与防卫实力不够，就没办法谈判。



柯文哲指出，现在台湾讲的跟做的都不一样，并称访问美国国防部时，有人问台湾有办法实施募兵制。他也说，两岸开战，美国国防部要求台湾至少要撑48小时，但“现在国防有办法撑两天吗？台湾需要美国帮忙”。



柯文哲说，当前两岸关系就是“不要去刺激中国（大陆），两岸关系务实处理会好很多”，并称现在台湾最大问题就是不够务实，都在喊假的，“政治凌驾专业，讲假的”。