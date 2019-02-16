中国海军举办国际阅舰式 南昌舰拉萨舰据知或会参与

中国海军为在4月庆祝成立70周年举办国际阅舰式。在谈到中国会派出哪些主战舰艇参加时，有中国媒体指出，作为中国首批航母16号辽宁舰与17号山东舰将会是最大热点，而作为中国最强驱逐舰代表的101南昌舰与102拉萨舰也相当被看好。

据新浪军事今天（16日）报道，中国第一艘航母16号辽宁舰已经在1月27日完成了其改装后的第一次海试，这次为期七天的海试，在检验了该舰的改装效果之后，将启动其重归海军序列的程序。由于16号辽宁舰的这次升级大都是指挥室布局与电子设备等部分，因此只需进行相对简单的海试，所以其重新入列的时间不会太久了。而作为中国首艘国产航母，17号山东舰已进行了第四次海试，绝大部分试验课目已达到设计效果，只需在部分项目上进行少许调整并涂刷舷号，现在也应该要启动交付程序了。

作为中国海军未来的带刀侍卫长，055舰的进度也相当快速，据悉首舰将被命名为101号南昌舰，以纪念人民军队的诞生地；而二号舰将被命名为102号拉萨舰，这也是西藏自治区的城市首次被海军命名一艘舰艇。更重要的是，近期媒体热炒一篇关于102号拉萨舰的新闻报道，证实该舰已交付北海舰队，只不过为了等待在4月23日的海军节上的正式亮相，该舰与101号南昌舰虽已服役但却均没有喷涂舷号（在阅舰式前正式喷涂舷号）。据悉，055舰首批8艘已有7艘下水舾装，最后一艘也将在近期下水。

除此之外，中国海军还可能会在4月23日的国际阅舰式上亮相如下舰艇与战机：095型攻击核潜艇，该舰已完成所有试验课目，后续量产已启动；094B型战略核潜艇与093B型攻击核潜艇，这两型可作为搭档的新型核潜艇，已可结伴巡游整个太平洋；901型舰队补给舰已有两艘交付海军，必然会伴随航母同时亮相；空警-600舰载预警机也会飞过阅舰式上空，与之搭档的可能还会有歼-15T弹射型舰载机，以及被命名为空潜-200的新型反潜机。此外，052D、054A、056F、041G、071等也会如数登场。

分析认为，在中国面临中美关系的最关键时刻，在中国南部海域即将被美英法日澳印联手航行的紧要关头，中国海军可能把这次国际阅舰式当做一次展示力量与表明态度的良机。当然“逢十大庆”也是中国的传统，今年同时举办两场，即4月23日海上阅舰式和10月1日陆空阅兵式，就是为了对外展示军力借以警告那些图谋不良者。所以，为了国际阅舰式让中国国内外耳目一新，在近期喷涂舷号后，17号山东舰将与16号辽宁舰先后驶往青岛，参加与055舰组成海上编队驶过观礼台的彩排。