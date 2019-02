韩国瑜今天(16日)被媒体询问,如果真不参选,为何不表态、不直接说出来,好像至今未听过韩说不参选。韩国瑜回应时,用了“I do(我会)”、“I don't(我不会)”和莎士比亚名剧哈姆雷特中的台词“to be or not to be”,耐人寻味。

据台湾《联合报》报道,愈来愈多人拱高雄市长韩国瑜参选2020总统,最近还传出国民党有意参选总统的“太阳们(马英九、吴敦义等)”如果民调不及韩国瑜,国民党可能在7月间征召韩国瑜参选。韩国瑜回应时驳斥这些传闻,并说“绝无此事”“道听涂说”。

韩国瑜说,“出来的(意指要参选总统者)”也都是一时俊彦和多年经验的,那会突如其来讲“征召”两个字,不可能。

至于网络上谣传韩国瑜若去选总统,妻子李佳芬就来选高雄市长,韩国瑜回应时称这些消息是讲童话故事、天方夜谭。