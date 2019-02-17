郑州三全水饺疑涉及猪瘟病毒 进货查验制度形同虚设

自去年8月非洲猪瘟在沈阳爆发后半个月内，中国已经有三个地方发现了非洲猪瘟疫情，三处疫情地点分散，分别是东北、中部和江淮地带。从发病死亡猪的数量看，呈现数量大、致死率高的特点。一石激起千层浪，相关企业中已有包括双汇发展、安井食品在内的多家上市公司受到波及，三全食品也未能幸免。

据第一财经报道，2月14日，有投资者在深交所互动易平台向三全食品提问称，“看到消息说河南三全食品有限公司的三全灌汤水饺有3份样品被检测出非洲猪瘟病毒核酸阳性，这个事情是真的吗？”三全食品2月15日答复称，“该事件公司已关注。截至目前公司没有收到相关权威部门的通知，同时公司也将进一步核查此事件。”

此次事件开始于2月9日，湖南省湘西自治州重大动物疫病防制指挥部办公室接到省防治重大动物疫病指挥部办公室通知，要求泸溪县重大动物疫病防制指挥部办公室对来源于吉首市凌云冷冻食品批发部冻库的产品进行抽样，在泸溪县好又多和万家福两家超市共抽取4个批次12份样品，经州动物疫病预防控制中心检测，其中由河南三全食品有限公司生产批次为20190113H的“三全灌汤水饺”3份样品为非洲猪瘟病毒核酸阳性。

在湘西自治州重大动物疫病防制指挥部下发给州食品药品监督管理局的督办函中，湘西自治州重大动物疫病防制指挥部要求州食品药品监督管理局对吉首市凌云冷冻食品批发部冻库进行紧急排查，封存该批次所有产品，对全州各县市经营三全食品公司产品的网店立即下架该批次产品，采样送检，并根据检测结果做进一步处理。将排查结果于2月15日报州重大动物疫病防制指挥部。

昨日，湘西自治州重大动物疫病防制指挥部办公室已向媒体核实了该消息，并称此事正在处置中，尚未结束。

在被曝出含有非洲猪瘟病毒之后，三全食品2月15日股价开盘即大跌超过3%，截至当天下午收盘，其股价跌幅为3.58%，在整个食品饮料板块中跌幅第二。

在三全卷入猪瘟病毒前，已有多家食品企业卷入。安井食品1月27日晚间公告称，全资子公司泰州安井生产的“安井”牌猪肉丸含有非洲猪瘟阳性病毒。泰州安井2017年生产撒尿肉丸0.9万吨，约占公司及各子公司当年全部产量的2.56%。由于销售区域较大及生产过程中存在交叉污染等问题，非洲猪瘟核酸检测阳性的事件存在新增批号、新增产品、新增地区的风险，也因此存在无害化处理非洲猪瘟核酸阳性产品的增加而导致损失进一步扩大的风险。安井食品同时强调，公司所处行业对非洲猪瘟检测能力存在不足，即便猪产品原料的采购全部来自非疫区且索证齐全，也可能存在原料已被污染的情况。

去年8月双汇也曾受到非洲猪瘟疫情的影响，郑州双汇食品有限公司屠宰厂曾被郑州市政府划定为疫点并实施封锁，封锁时期为6周，双汇发展及其母公司万洲国际的股市表现也因为该猪瘟事件受到了严重的影响。

对于多家企业卷入猪瘟病毒的事实，中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅表示：“多家速冻食品企业卷入非洲猪瘟病毒背后，很大原因是速冻食品行业的进货查验制度形同虚设！”

她认为，速冻食品食品业应该要增加风险监测项目，在非洲猪瘟病毒肆虐的当下，应该专门构筑防火墙，加检非洲猪瘟病毒，因地制宜，可以使用快速检测的试剂盒、试纸条，最大限度通过自检规避风险。

“进货查验制度不是做样子的，要与时俱进，要有危机意识，要把风险管理加入进来，原本没有这一项检测，不等于就可以睁只眼闭只眼让问题猪肉成为原材料。”朱毅表示。