大连长兴岛百头斑海豹幼崽被盗 已有37只死亡

2019年春节期间，中国大连长兴岛公安破获一起斑海豹盗窃大案，100头斑海豹幼崽在辽东湾北部自然繁殖区被陆续偷走。2月11日，长兴岛公安接警后在瓦房店老虎屯查获100头被偷盗藏匿于此的斑海豹时，发现已有29只斑海豹幼崽死亡。

据澎湃新闻报道，最新情况，剩余71只幼崽，又有8只死亡。

斑海豹是中国二级重点保护动物，也是辽宁的“吉祥物”。此前第十二届全运会上的吉祥物“宁宁”就是一只举着火炬的斑海豹。

相关公益保护组织“中华斑海豹保护地·盘锦”的志愿者指出：这是人类对辽东湾斑海豹种群的一次灭绝性伤害！令人发指！

上述组织也就此事件提出七点质疑：

1：斑海豹保护区调整面积缩小范围？

2：斑海豹保护区管理局经费使用方向？

3：斑海豹产子期间管理部门和执法部门在哪里？

4：2015年就曾发生过这样的事情，怎么还会发生？

5：斑海豹产子区海域、码头、渔村有无警示标志？

6：利益链条在哪里？谁是收购方？如果是海洋馆，管理部门怎么处罚？

7：收缴的斑海豹如何治疗喂养？何时放归大海？

因为渤海辽东湾结冰区是世界上斑海豹八个繁殖区中最南端的一个，每年的12月份，辽东湾斑海豹便进入该地区繁殖，第二年的1月至2月，雌性斑海豹开始在冰上产仔，5月份以后，辽东湾斑海豹才开始离开辽东湾。

