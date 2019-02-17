王一鸣：当前经济转型期进入下行通道合理 但背离了正常下降趋势

2月16日，中国经济50人论坛2019年年会在北京钓鱼台国宾馆举行，本次会议主题为“如何实现‘六稳’，保持经济长期向好”。

据中国经营网报道，中国国务院发展研究中心副主任王一鸣在谈到稳投资时表示，去年固定投资降幅很大，是过去19年来最低的，而且连续九年的下滑，特别是基础设施投资回落最大。尽管去年下半年采取了措施，但从今年1月来看，投资还是稳不住。

王一鸣说，1月份全国挖掘机指数比上个月下降了13.9%，可以判断投资下行压力还在加大。从2011年以来看，全社会投资增速从2011年的24%下降到去年的5.9%，当前进入了投资下行通道。

“我们当前的经济下行通道合理与否？“王一鸣说，这是符合中国经济转型期的基本特征的，具有合理性，但是对比日、韩的转型期情况来说，中国经济的下降幅度要比日韩大很多，背离了正常下降的趋势。

在提及投资为什么下降时，王一鸣说，因为当前储蓄率进入了下行通道，其次是当前债务杠杆率不断攀升，挤压了投融资的空间。王一鸣建议，稳投资首先要统一思想认识，当前很多人认为要投资就是“放水”，实际上稳投资不是错误，其次政府要适度加大新型基础设施的投资。