烟台广告牌市民公约现“热爱西安”字样 官方：系个人行为

就山东烟台一广告牌市民公约出现“热爱西安”字样一事，烟台市当地街道办事处通过其微信公号发布情况通报称，经多方查找，已于16日找到事件当事人唐某某，并确认该事件完全为其个人行为。

据中新网报道，通报指出，2月2日早，接到居民反映，在辖区青华中学东北门东侧栅栏上有一块公益广告牌，其中“烟台市市民文明公约”的内容中出现“热爱西安”字样。办事处立即安排专人到现场查看并进行拆除。经核查确认，该处广告牌非办事处安排制作，且辖区内也未发现类似公益广告牌。因此，办事处向辖区派出所通报了相关情况。经多方查找，于2月16日找到事件当事人唐某某，并确认该事件完全为其个人行为。

通报称，据了解，唐某某以在青华中学门口卖食品为生，为防止学生通过栅栏购买其他同行的食品，私自联系广告公司制作广告牌用于遮挡栅栏。在广告牌制作过程中，广告公司直接在网上找到“西安市市民文明公约”，将题目做修改后进行印制。为防止学校拆除，唐某某又让制作方在落款处落“街道党工委宣”等字样。1月31日晚，唐某某自行将该广告牌安装在青华中学东北门东侧栅栏处。

通报表示，目前，公安机关已对当事人进行批评教育，唐某某对其行为造成的不良影响深感后悔。有关部门将根据进一步调查结果作出相应处理。