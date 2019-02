高雄市长韩国瑜昨被问到是否选台湾总统时,引用了莎士比亚名剧“哈姆雷特”中的知名对白“to be or not to be”,耐人寻味。韩国瑜今天(17日)受访时解释那是“开玩笑、没别的意思”,被问到是否表示犹豫,他否认“一点都没犹豫”,现在全力拼高雄经济。

据联合新闻网报道,今天被问到“to be or not to be”究竟何意时,韩国瑜说,“哈姆雷特”这段话轰动全世界,但“那这个没什么,这是文学作品上很重要的一句话,记者问我选不选,我开玩笑说to be or not to be,然后我就走了,没别的意思”。

哈姆雷特这句话,是对要否为父亲报仇而犹豫不决,韩国瑜被问到是否也为选总统而犹豫,他立刻否认说,“没有犹豫啊!一点都没犹豫,我现在拼高雄经济,我的压力才大,你没看我每天在拼。”