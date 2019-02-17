杨洁篪：中国没有任何法律要求企业安装“后门”

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪16日在出席第55届慕尼黑安全会议发表主旨演讲后，就中美关系有关问题回答现场提问。

据澎湃新闻报道，杨洁篪表示，对于中美经贸分歧和摩擦，中方愿意采取合作的方式加以解决。当然，合作是有原则的。近来，中美经贸团队开展密集磋商，取得重要阶段性进展。希望通过双方继续共同努力，推动达成互利双赢的协议。中美贸易不平衡成因复杂，其中很大部分是由于美方对华出口管制造成的。美国研究机构报告显示，如果美国放宽对华出口管制到法国的水平，美对华贸易逆差可减少30%左右。

杨洁篪指出，中国政府高度重视促进人权事业。中国各民族人民团结奋进，生活水平不断提高，这是有目共睹的事实。中方坚决反对美方打着人权幌子对中国进行无端攻击和指责。

杨洁篪指出，中国政府一贯要求中国企业遵守国际规则和运营所在国法律法规。华为公司长期以来为包括欧洲在内有关国家通信技术发展作出了积极贡献，在此过程中严格遵守国际规则和所在国法律法规。中国没有任何法律要求企业安装“后门”或收集外国情报。希望个别国家对自身技术稍微显示点自信，对其他国家愿意同中方企业发展合作表示些尊重。相信有着古老文明积淀的欧洲国家人民有智慧分清什么真正符合自己的利益，而不为一些毫无事实根据的谣言所惑。中方愿同欧洲国家携起手来，在第四次工业革命中共迎挑战，共谋发展。