中国多地楼市春节持续转冷 不少城市成交量同比腰斩

中国百城新开盘项目去化率持续走低、44城楼市供求双降，加之三四线城市返乡置业潮“爽约”，种种迹象显示，中国多地楼市在春节期间持续转冷。

中新社引述克而瑞研究中心日前发布的一份研究报告称，2019年春节假期，房企普遍调降新推案力度，过去两周(1月28日至2月10日)44个重点监测城市新增供应量明显回落，同比下降29%。

分析称，这主要是受到前期新开盘项目表现不佳影响，多数项目推售时间节点被迫向后延期。其中，二线城市供应量显著回落，同比跌幅多达42%，多数城市节前一周便开始减少供货，西安、福州等同比皆腰斩。

此外，过去两周，受该机构监测的100个中国城市新开盘项目平均去化率低至17.1%。同期，重点监测的44个城市商品房成交量有所回落，同比下降14%，市场热度略不及去年同期。其中，二线城市成交量同比微降4%，苏州、青岛等市场再陷低迷，成交量均有不同程度的回落。三四线市场不容乐观，以23%的同比跌幅居前，不少城市成交量同比腰斩。

返乡置业热曾是支撑三四线城市房地产市场的重要因素，但今年春节期间，三四线楼市分化明显，返乡置业退热。过去两周，韶关、台州等城市供应量以及成交量双双大幅回落，去年春节销售火爆的徐州、淮安等市场今年也出现供求双降的情形。克而瑞研究中心副总经理杨科伟分析称，一方面，三四线城市房价现已升至阶段性高点，市场购买力透支；另一方面，从去年四季度开始三四线城市房地产市场已相继进入调整期，市场成交明显减速，在此背景下，三四线城市未出现明显的春节返乡置业潮也属正常现象。