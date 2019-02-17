中国1月各地财政预算支出增速超过50%，10天地方债发行超过4000亿（人民币，下同，801亿新元）。
据界面新闻报道，随着去年12月份中国央行其他资产增量创历史新高，今年1月份新增贷款和社融规模同时创下历史新高，至此强势扩张型“宽货币”政策已经大大超出市场预期。
1月份短短10天左右的时间共有95只地方债已经发行完成，合计募资4179.66亿元，而去年同期发行规模为零；同期，1月份各地财政预算支出纷纷大幅提速，多数地区增速基本在50%，个别地区甚至达到了90%以上的增速。
中国1月各地财政预算支出增速超过50%，10天地方债发行超过4000亿（人民币，下同，801亿新元）。
据界面新闻报道，随着去年12月份中国央行其他资产增量创历史新高，今年1月份新增贷款和社融规模同时创下历史新高，至此强势扩张型“宽货币”政策已经大大超出市场预期。
1月份短短10天左右的时间共有95只地方债已经发行完成，合计募资4179.66亿元，而去年同期发行规模为零；同期，1月份各地财政预算支出纷纷大幅提速，多数地区增速基本在50%，个别地区甚至达到了90%以上的增速。
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