王小鲁：货币宽松对经济增长的拉动作用几乎没有了

中国改革基金会国民经济研究所副所长王小鲁“在本月16日至18日的亚布力中国企业家论坛上指出，货币宽松对中国经济增长的拉动作用几乎没有了。

据新浪财经报道，王小鲁回顾历史称，2000年到2018年，中国国内生产总值（GDP）实际增长了3.8倍，但M2增长了12.6倍，“这是一个非常大幅度的货币供应的增长。实际上中国实行宽松的货币政策绝不是仅仅从2008年开始的，而是长期以来就一直在实行宽松的货币政策，而且货币增长远远高于GDP增长”。

“现在中国经济面临的一系列结构问题，是长期以来的货币宽松带来的”，王小鲁表示，其中一个严重的问题是债务不断上升，杠杆率过高。此外，由于投资过度，再加上包括政府在城市建设、基础设施建设方面的投资，其中有很多是没有经济效益的，宏观效率也不高的投资，恐怕有相当一部分是无效的投资，“实际上是浪费”。

在他看来，上述情况导致了中国经济面临结构失衡问题，“从2016年到现在，GDP增长从10%以上在往下降，降到去年按官方统计是6.6%，我是不太认可这个6.6%，我认为实际情况要比这个要糟糕很多”。

部分观点认为，目前经济下行压力加大，应暂时放弃结构调整、去杠杆等政策，先顾短期，把经济拉上来。王小鲁并不认同此种说法，“我们面临的是结构性问题，想用总量调控的方式来解决结构问题，是无效的”，“宽松的货币政策对于刺激经济增长带来的积极作用越来越小，现在几乎看不出来，但是消极作用非常明显，即多发的货币跑到房地产市场，形成了房市泡沫，还带来了其他的问题”。

王小鲁认为，用短期宏观政策来解决中长期的结构问题，恐怕会是适得其反，造成更大的金融风险和结构失衡。