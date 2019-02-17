调查：逾八成香港网民赞成保安局修例

香港特区政府保安局近日建议修订法例，容许以单次个案方式处理移交逃犯请求。调查显示，逾八成网民赞成此次的修例建议。此外，多名政界人士表示，修例意在填补现时法律漏洞，反对派不断将其妖魔化只是为了增加自己的政治本钱而枉顾市民利益，以政治凌驾公义，让香港沦为窝藏逃犯的“罪恶之都”。

据中通社报道，香港《经济通》及《晴报》日前发起网上民调，调查网民是否赞成保安局修例，允许与香港未订立长期移交安排的地区作单次移交疑犯。截至16日晚9时，共有1688人参与，赞成者占比高达83%，不赞成者仅占15%，另有2%的参与者无意见。

针对近日包括“香港众志”秘书长黄之锋等在内的反对派不断将修例建议妖魔化，港区全国人大代表陈勇表示，绝大部分国家、司法管辖区都有相关的引渡条例，这是国际惯例，因此特区政府现时建议修例仅是修补法律漏洞，而移交疑犯的程序除需特区行政长官启动，还要由香港法院聆讯及裁决是否批准移交，反映整个过程都符合法治精神。

陈勇质疑黄之锋或因自己曾冲击特区政府总部被判入狱，故不相信香港的法治精神及司法制度，然而绝大部分香港市民都相信法治是香港的核心价值，黄之锋等反对派中人若继续抹黑修例，只会增加市民对反对派的不满。

民建联立法会议员葛佩帆表示，在日前的保安事务委员会会议中，保安局局长李家超已清楚表明修例的针对对象为刑事罪犯，黄之锋的说法是危言耸听，恐吓香港市民，藉此增加政治本钱。

工联会立法会议员何启明批评，黄之锋的言论夸张，妖魔化修例，修例意在修补漏洞，相信法院在处理移交疑犯个案时会严格把关，期望市民不要误信反对派的歪理，否则只会让香港沦为窝藏逃犯的“罪恶之都”。