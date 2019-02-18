英媒：使用华为5G网络设备风险可控

（早报讯）美中两国在慕尼黑国际安全会议上就华为问题激烈交锋之际，英国政府据说已经得出结论，认为5G网络使用华为的通讯设备所产生的风险可以得到有效的控制，华为参与英国未来的网络建设因此浮现一丝生机。

路透社援引英国《金融时报》17日的报道说，英国国家网络安全中心的研究结论认为，未来的5G网络使用华为通讯设备所孕育的风险可以得到有效的控制。中心表示，由中心负责人牵头的“华为网络安全评估监督委员会”去年已发布评估报告，对华为通讯设备提出了工程与安全方面的担忧。中心因此对华为公司有“独特的监督和了解”，期待华为能够解决委员会提出的关切。

《金融时报》援引一位消息人士的话说，英国政府的结论对欧洲领导人来说分量很重，因为英国是“五眼联盟”成员，能够接触美国提供的敏感情报。他说：“其他国家就能争辩说，如果英国确信国家安全面临的威胁能够减轻，他们也能向公众和美国政府保证，他们将会审慎行事，继续允许他们的通讯服务商使用中国设备，前提是他们采取英国建议的防范措施。”

消息人士透露，英国国家网络安全中心正在参与英国通讯基础设施的政府评估，并在计划今年春季发布的调查报告中提出防范华为对5G网络安全威胁的建议措施。