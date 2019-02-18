韩国瑜深夜直播：全台湾都欠高雄人！

高雄市长韩国瑜17日凌晨透过面簿直播认为，他也不想谈政治，但中国大陆占台湾外销总额四成，放弃这个市场是头壳坏掉了吗？台湾总统蔡英文不要九二共识和中华民国，那他竖白旗投降，请蔡英文告诉他该往哪里去？同时抱怨，行政院长苏贞昌上台后，要求高市府申请前瞻计划补助要全部改写，“这是什么意思？我不可能会接受”。

据台湾中时电子报报道，韩国瑜表示，要体验网友制作的高雄跑BAR路线，所以邀请一名Bartender一起直播，第一关将以余光中先生《让春天从高雄出发》为主题，以在地农产品制作了“守夜人”与“春雨绵绵”两款调酒；但“春雨绵绵”的主题是爱情，韩国瑜喝了一口便大喊“原来爱情的滋味这么酸”，被问到当市长是否一样心酸时，他说，想到选民托付和期待，一点都不心酸，再多的累也不算什么。

另有网友质疑他什么事情都没做，还让高雄变成综艺城市，害高雄人被全台湾人耻笑，但真是如此吗？韩国瑜说，高雄灯会吸引海内外140万人次造访，包括吃饭、住宿和伴手礼等消费，创造超过14亿元（新台币，下同）商机；市府推动医疗观光，3月8日透过旅行社销售行程，韩以反讽方式不断重复“我这个市长什么都没做”，接着表示，网友的质疑很好笑，等着看，2019年的高雄是欣欣向荣的一年。

“全台湾都欠高雄人！”韩国瑜表示，因高雄牺牲环境，发展台湾重工业，污染这么严重，高雄以一个城市力量，支撑台湾重工业发展，当然应该回馈高雄，结果补助款却要高市重写计划，“什么意思？希望高雄失败吗？继续穷困吗？还是希望韩国瑜施政上摔死”？

韩国瑜强调，他不可能接受，所以在两岸政策必须质疑中央，他必须告诉2300万同胞，怎么走这条路，帮助高雄经济发展，高雄成功、南台湾成功，就是全台湾成功；要推销高雄产品、要吸引观光客，所以他必须讲出九二共识，争取和平做生意，但不用天天讲，只要大家知道他的想法就行了。