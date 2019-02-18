380余个网贷平台被立案侦查 涉案资产价值约百亿元

中国公安部昨晚（17日）宣布，截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查。据不完全统计，公安机关查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

据《北京青年报》报道，2018年6月以来，P2P网络借贷平台风险频发，严重侵害广大人民群众合法权益，扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视，部署各地公安机关在党委、政府统一领导下，密切会同有关监管部门，依法开展侦查办案，全力以赴追赃追逃，以维护群众合法权益和市场经济秩序。

据介绍，P2P网贷平台非法集资犯罪案件呈现以下主要特点：多发高发，2018年6月以来，一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案，案件高发态势凸显；欺骗性强，犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子，以高额利息为诱饵，触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定，进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍，实施非法集资犯罪活动；逃匿现象突出，调查发现，平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人，其中部分已确认逃往境外，有的甚至提前办理好第三国证件，为潜逃跑路做好准备。

为全力防范化解风险，在公安部督促指导下，各地公安机关将打击重点对准庞氏骗局、情节严重的网贷平台，成功侦破“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等一批群众反映强烈、涉及人数众多的重大案件。目前，“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。各地公安机关始终将追缴涉案资产作为维护群众权益的核心要务。据不完全统计，已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元，并仍在持续追缴中。

其间，公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务，派出多路工作组，实施专项追逃，并成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国。

公安部有关负责人表示，公安机关将牢固树立“以人民为中心”的发展理念，紧紧盯住群众反映强烈、社会危害严重的网贷平台，密切协同相关部门，深入开展专项打击工作，进一步强化追逃追赃、“阳光办案”等各项举措，全力防范化解金融犯罪风险，全力维护人民群众合法权益。同时，提醒广大群众：增强风险意识、警惕高息诱惑，远离非法集资、保护好自己的“钱袋子”。