秦岭别墅一波刚平，石家庄又冒出1800亩问题别墅

据《中国房地产报》报道，“秦岭别墅”一波刚平，石家庄市别墅“疯长”再起。位于石家庄市鹿泉区山前大道东侧，一个总占地面积120万平方米、总建筑面积23万平方米，容积率0.6，堪比秦岭别墅的住宅区西美金山湖小镇正在大规模兴建中。

大体量开发别墅区，一没有开工许可证而能堂而皇之地开工建设，二没有预售许可证却能公然销售。西美金山湖小镇由石家庄市丽豪房地产开发有限公司（丽豪地产）开发建设，位于鹿泉区山前大道555号，是山前大道沿线几个别墅项目之一。该项目总占地面积为1800亩，总建筑面积为23万平方米，容积率0.6。项目分为7期开发，包括独栋别墅和联排别墅两种类型，其中规划建设独栋别墅24栋，联排别墅714栋，目前正在开发建设中。

另外，该项目配有35万平方米的商业配套、社区医院、幼儿园小学初中一站式教育体系，西美金山湖小镇内部配有一个中心六大配套，即小镇庆典中心、超市农产品直销市场、国际教育医疗、度假酒店、山体运动公园、婚礼基地、私人会所。由于审批手续不完善，开发商实力所困，其所谓配套项目仍是一片荒地，并未如期开工。

西美金山湖项目依山势呈阶梯式而建，几乎削掉半架山。由于所居山系在石家庄市区西部，被当地人统称为西山或西山片区，实际所居山脉为封龙山。正是因为这里自然生态及其文化资源优势，成为开发商叫卖的“噱头”，不惜毁山损林，来成就开发房地产大业。

丽豪地产相关负责人介绍，一期现房正在销售中，虽然项目没有预售证，但销售是没有任何问题的，预售证是对期房销售的，现在是现房销售，也就不需要预售证；并指目前土地证、规划证都已办理了，下一步再办一个建设许可证就可以了，也不需要网签，可直接办产权证。负责人直言是“上面对自己开绿灯。”

对此，鹿泉区住建局一工作人员则表示，五证不全绝不允许开工建设，没有预售许可证绝不允许售房。石家庄市丽豪房地产开发有限公司在铜冶镇岭底村开发建设的“金山湖小镇”项目，部分有土地手续，无规划施工许可、预售许可手续，购买者要慎重，存在一定风险。

2017年8月30日，鹿泉区综合执法局对石家庄市丽豪房地产开发有限公司开发建设的金山湖小镇执法检查时认定，该项目未取得建设工程规划许可证，在地界内擅自开工建设了109栋低层住宅楼，共计形成违法建筑面积106489.3平方米，对其给予罚款6236013.4元人民币。

因上述建设未取得建设工程规划许可证，违反《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，作出石鹿综执罚字[2017]第2-003号行政处罚决定书，丽豪房地产向石家庄市鹿泉区人民政府申请行政复议，2017年10月30日鹿泉区人民政府以鹿政行复(2017）7号行政复议决定书予以维持处罚决定。

为此，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府、石家庄市丽豪房地产开发有限公司、石家庄市鹿泉区城市管理综合执法局、石家庄市城乡规划局鹿泉分局、石家庄市鹿泉区行政审批局、石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局、石家庄市鹿泉区财政局、石家庄市鹿泉区国土资源局签订房产担保协议书，将丽豪房地产156号楼三套784.82平方米的房屋作为担保，抵顶等值金额。鹿泉区综合执法局向鹿泉区法院申请强制执行期间，与丽豪房地产及有关单位对所剩罚款达成和解。

鹿泉区城市管理综合执法局相关负责人透露，双方对处罚虽达成和解，但丽豪房地产至今也没有履行处罚，其156号楼三套784.82平方米的房屋作为担保也并未解除。目前，丽豪房地产除了有部分土地证外，没有规划施工许可、预售许可手续，完全属于违法建设，严禁其销售所建房产，开发商无预售许可销售房屋，是不可信的，存在极大风险。

无独有偶，2017年1月，石家庄市鹿泉区国土资源局对丽豪地产作出了鹿国土资罚字[2017]01-01号行政处罚决定书。确认丽豪地产未经县级以上人民政府批准,于2016年3月20日，在石家庄市鹿泉区铜冶镇岭底村西，山前大道东200米处，违法占用岭底村集体土地约786.67平方米（合1.18亩）建住宅楼的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第43、44条的规定，属于违法占地。决定责令退还非法占用的土地；没收在非法占用土地新建的建筑物和其他设施。该决定已生效，经催告丽豪房地产未自动履行。

石家庄市鹿泉区国土局刘（音）姓负责人表示，对鹿泉区国土资源局做出的对丽豪房地产的处罚情况并不了解，依照法律规定，其没有预售证是不允许销售的，但不动产登记与预售房许可证是不同的概念，预售房许可证是商品房买卖许可手续，作为不动产登记，不考虑有没有预售许可证。开发商只要具备“大证”（国土使用证），当事人提供购房发票、契税证明、个人资料等，则不受预售许可证限制，即可登记办理不动产权证。至于丽豪房地产合法土地使用权面积有多大？违法占用多少？并不十分清楚，可以由开发商提供审批手续。