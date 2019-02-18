邓亚萍国籍饱受争议 晒护照回应质疑

乒乓球女皇邓亚萍昨天（17日）通过个人微博晒出自己与儿子的护照，回应国籍争议。

她在声明中强调，自己和儿子林瀚铭一直以来都是中国籍，虽然他出生在法国，但一出生就拿了中国护照。

邓亚萍说：“我们作为中国人而自豪，能为祖国拼搏而感到骄傲。瀚铭已逐渐长大，作为一位母亲希望大家能够共同创造更好的成长环境给我们的孩子们！衷心感谢广大球迷朋友们多年来一直对我的关爱和支持！”

邓亚萍在2015年也被卷入“兼职教授”风波。她被中国政法大学聘为兼职教授，遭网友质疑没有法学背景的邓亚萍是否有资格出任政法大学的“兼职教授”，要求公开邓亚萍的具体职务。也有学生批评学校决策缺乏透明度，盲目引名人入校。

中国政法大学过后回应，聘请邓亚萍是为了提升学校乒乓球运动队成绩；聘用过程由学校体育教学部向校方提出申请，再由人事处根据《中国政法大学兼职教授聘任规定》的条件和程序通过该申请，均符合规定。

而据《北京青年报》梳理，邓亚萍并不是国籍遭到质疑并晒出护照辟谣的第一人。此前，倪萍、杨澜、赵薇、王中磊的女儿等国籍遭到质疑，他们都纷纷晒出护照辟谣。

赵薇：嘴皮都要磨破了

去年，赵薇曾遭媒体点名，称她已经移民新加坡，消息一经传出，立刻在网上引起热议。2018年12月16日，赵薇的工作室微博放出了赵薇的护照并配文：需要澄清多少遍才有用呢？

工作室进行辟谣后，赵薇在微博上发文说：“嘴皮都要磨破了。”

不过，似乎还是有网友“不买账”。辟谣之后，2018年12月25日，赵薇在微博上发了一条消息庆祝节日：Happy！For ever！此外，赵薇还配上了自己头戴针织帽、手持布偶的照片。

这条微博下仍旧有网友网友回复说：你好，新加坡人。

对此，赵薇直接回复了两个字：不是！

倪萍：没想到“祸从口出”

2016年2月，著名主持人倪萍在加拿大温哥华中国文化中心举办个人画展，随后有媒体报道：倪萍称要带着儿子搬家到加拿大。

对此，倪萍于2016年2月16日晚间7点在微博上正式回应，否认将移居加拿大。她在微博中写道：来温哥华开画展，因为每天下雨，我说很喜欢这样的天气，将来把家搬到这儿来。没想到“祸从口出”，遭到很多网友的批判。对不起，我这个玩笑开过了！

一个多小时后，倪萍又再度在网上晒出她自己的护照及一张纸条，纸条上写着：我和我的祖国。

杨澜：俺不是美国人啊

2015年10月，一则名为“美国人杨澜 遇到比她更厉害的屠呦呦”的新闻在网上传播，新闻中提到杨澜采访诺贝尔医学奖获得者屠呦呦，并附有部分对话内容。

对此，2015年10月15日，杨澜在微博中声明自己并没有采访过屠呦呦，网络所传信息不属实。此外，她还晒出了自己的护照，称自己是正宗中国公民，并没有加入美籍。

她在微博中说：“近来微信朋友圈在转一篇‘杨澜采访屠呦呦’的文章，我也是醉了，网友太有想象力了。我还没有采访她呢，就有了摘抄！请大家帮我促成对屠老师的采访吧。另外，俺不是美国人啊，正宗中国公民，刚把护照送去办美国签证续签呢。”

王中磊女儿：我在美国上大学不等于我是美国人

2016年8月，华谊兄弟传媒股份有限公司CEO王中磊的女儿王文也，在中国女排夺金当日，发微博祝贺，遭网友讽刺她不是中国人，并批评她和朋友哈韩、脑残。

2016年8月23日，王中磊女儿王文也在微博晒出中国护照，回应网友的国籍质疑。她表示自己和其他喜欢帅哥的18岁女生一样，追星但不脑残，喜欢韩国的电影电视剧是学习。

同时，她说：“我是中国人，我的父亲母亲都是中国人，我在美国上大学不等于我是美国人，我是去美国学习，等学业有成之后，我会把我学到的东西带回来，回报我的祖国。”