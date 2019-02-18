中国电子商务研究中心发布”2018年中国新零售50强榜”

中国电子商务研究中心昨天（17日）特别发布“2018年中国新零售50强榜”。

据乐居财经报道，该榜单根据各家最新估值、营收、利润、网点和用户规模、行业影响力等指标综合评估而定，旨在反映当前国内新零售行业总体发展概况。

电子商务研究中心监测数据显示，2018年上半年，中国网络零售市场交易规模达4.08万亿元（人民币，下同，0.82万亿新元），占到社会消费品零售总额的22.7%，其中阿里、京东、拼多多等头部电商平台所占份额为86%。预计2018年中国网络零售市场交易规模将达9.8万亿元。

可以看见的未来是：在不远的将来，新零售不仅仅只局限于单一的零售范畴，还将演变为集零售、快递物流、金融科技、企业服务、人工智能等各行各业为一体的综合性产业。

以下为“2018年中国新零售50强榜”：

新零售便利店类

京东便利店、苏宁小店、便利蜂、罗森、好邻居、鸵鸟便利店、见福便利店、Today、天猫小店、兴盛优选

无人零售类

天虹Well Go、F5未来便利店、缤果盒子、小E微店、丰e足食、友宝、便利购、一七闪店、神奇屋、每日优鲜便利购、小麦铺、猩便利、温带超级便利、便利24、小盒淘、Easy go、果小美、小卖柜、天使之橙

生鲜新零售类

盒马鲜生、永辉·超级物种、大润发优鲜、鲜食演义、新华都·海物会、小美鲜生、钱大妈、百果园、生鲜传奇、食行生鲜、7Fresh、两鲜、生鲜优选

社区新零售类

食享会、仓买到家、呆萝卜

新零售商超类

世纪联华·鲸选、百联RISO、中商惠民

精品电商新零售类

网易严选、小米有品