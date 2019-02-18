特朗普：中美贸易谈判“非常有成效”“各方面取得大进展”

美国总统特朗普连续两天发布关于中美贸易战的推特文，上周六在接见从北京回来的美国谈判团后表示，此次与中国进行的贸易谈判“非常有成效”。昨天又称，与工作人员进行关于贸易协议的重要讨论后，在很多不同方面取得了重大进展。

据彭博社报道，上周五 ，特朗普对上在北京举行的谈判中所做的努力表示欢迎。努钦和莱特希泽都参加了上述谈判。两国表示它们正在努力达成初步书面协议，并将在接下来的一周继续在华盛顿进行讨论。美国威胁若到3月1日还不能达成协议，将把对2,000亿美元中国商品的关税税率提高逾一倍。

“进行得非常好，”特朗普上周五在白宫表示。“如果我们能达成协议，我将荣幸地撤消”这些关税，如若不然， 将有数以十亿美元计的资金流入美国国库。

中国国家主席习近平也展现出乐观论调，据新华社报道，习近平称最新一轮谈判又取得了重要阶段性进展。

特朗普上周五还表示，将考虑让民主党人参与磋商。此言表明，特朗普可能正准备在华盛顿造势，为潜在的美中贸易协议争取支持。一些民主党议员曾向特朗普施压，要求其坚持对北京方面采取更强硬的做法。

特朗普上周五重申，如果双方接近达成协议，他对延长3月1日提高关税的最后期限持开放态度。知情人士上周表示，特朗普考虑为进一步谈判而将截止日期延长60天。

白宫上周五发表声明说，美国关注中国经济的结构性问题，“包括强制技术转让、知识产权、网络盗窃、农业、服务、非关税壁垒和货币”。

在北京期间， 努钦发表了积极的言论，称他和莱特希泽与中国副总理刘鹤举行了富有成效的会谈。习近平上周五也会见了这两位美国官员。