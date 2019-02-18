三全回应灌汤水饺检出疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性

先前有媒体爆料，三全食品中可能有非洲猪瘟病毒。今天（18日）早间开盘前，三全食品发布公告称，指关于媒体报道灌汤水饺疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性，公司已第一时间将相关疑似批次产品从各销售渠道全部封存。

据澎湃新闻报道，公告显示，2月15日，有媒体报道三全生产的灌汤水饺在湖南湘西、甘肃酒泉两市抽检出疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性，疑似批次包括20190113H的1000g灌汤猪肉水饺、20181111H的500g灌汤猪肉香菇水饺、20181129H的500g灌汤猪肉芹菜水饺。

三全食品称，公司获知信息后第一时间与监管部门沟通，开始行动，承担起相应责任，并积极配合两地相关部门做进一步的核查及相应处理工作。对此事给广大消费者造成的困扰和不便，公司表示诚挚的歉意。

公司表示，河南省政府已经派出由省畜牧局牵头的联合调查组，分别奔赴湖南、甘肃两地，协同当地有关部门核查相关情况。公司也正积极配合相关政府部门的工作。

公司还表示，拥有完整的食品安全生产和溯源体系，除继续要求猪肉合规供应商强化检测检验外，也在进一步落实更好的检测和控制非洲猪瘟的措施和办法，并积极和政府部门配合，做好非洲猪瘟的防疫防控工作。

公司以总经理为组长的应急小组，会时刻紧密关注动态，继续严格按照农业农村部有关非洲猪瘟防控要求，确保原料猪肉索证索票齐全和加强原料猪肉追溯体系管理。