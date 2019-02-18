李明远接任西安市长 前任因秦岭别墅案被处分

西安副市长李明远今天（18日）当选西安市长。前任市长上官吉庆因秦岭北麓违规建别墅问题而被降级处分。

综合中国西部网、新华网和《新京报》报道，西安市第十六届人民代表大会第四次会议在第三次全体会议上，选举李明远为西安市人民政府市长。会议选举出的国家工作人员向宪法宣誓。

李明远是陕西吴起人，1965年8月出生，1999年5月加入中国共产党。

李明远历任西安邮电学院电信工程系副主任，陕西省信息产业厅副厅长、党组成员，陕西省人民政府副秘书长、办公厅党组成员，陕西省人民政府参事室（省文史研究馆）主任、党组成员，陕西省委科学技术工作委员会书记、省科学技术厅厅长，陕西省渭南市委副书记、市长、党组书记，陕西省渭南市委书记，西安市市委副书记、市政府党组书记。2019年2月1日，在西安市十六届人大常委会第十九次会议上当选为西安市人民政府副市长、代市长。

据了解，李明远在学生时代就是一名“学霸”，毕业于清华大学无线电技术与信息专业，后在西安电子科技大学获硕士学位，1991年毕业后，在西安黄河机电股份有限公司通信分公司工作四年，期间在母校西安电子科技大学攻读博士。

在秦岭北麓西安境内违建别墅开展整治以来，李明远多次在渭南境内开展自查、整改工作。

去年7月30日，秦岭北麓违规建别墅问题专项整治工作动员部署大会召开。31日，李明远即在渭南市主持召开违建违采问题专项整治工作专题会议，研究部署整治工作。

李明远当时表态，要坚持刀刃向内，开展拉网式自查、彻底式排查，重点查清境内有无违规采石、违规审批探矿权、水源地环境违法、农家乐违规建筑等方面情况，列出问题清单，建立工作台账，扎扎实实做好整改。